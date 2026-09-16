Un camión chocó un tendido eléctrico y afectó el servicio en un sector de la ciudad

Un camión embistió una línea de baja tensión en la intersección de Celestino Muñoz y Buchardo, lo que generó severos daños en el tendido eléctrico de la zona.

Como consecuencia del hecho de tránsito, el suministro se encuentra interrumpido en el sector delimitado por la avenida Del Valle, la avenida Pueyrredón, A. Castro y Saavedra.

En el lugar trabaja personal operativo de la cooperativa Coopelectric para reparar los daños y normalizar la prestación del servicio eléctrico a los usuarios afectados.