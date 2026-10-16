Un motociclista sufrió una fractura tras chocar contra una camioneta

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Un joven de 19 años fue trasladado al Hospital Municipal con una fractura luego de protagonizar una colisión entre la moto que conducía y una camioneta Chevrolet S10 en la intersección de Álvaro Barros y Pourtalé.

El siniestro vial involucró a una motocicleta Motomel de 125 centímetros cúbicos y una camioneta Chevrolet S10. Por causas que no fueron informadas, ambos vehículos colisionaron en el lugar.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió una fractura y debió ser trasladado al centro de salud para su atención.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Protección Ciudadana (CPO) y el tránsito permaneció interrumpido durante las tareas de asistencia.

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