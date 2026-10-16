Tandil buscará recuperar el récord del salame más largo del país

(Por InfoGEI) – Tandil intentará recuperar el récord del salame más largo de Argentina durante la 8.ª edición de Chacinar, el Festival del Salame y el Cerdo, que se realizará el 7 y 8 de noviembre. La marca está actualmente en manos de San Andrés de Giles, que en agosto presentó una pieza de 501,66 metros.

La competencia tendrá un nuevo capítulo en el acceso al Parque Independencia, donde Tandil buscará superar la longitud alcanzada por Chacinados La Vasquita, de San Andrés de Giles, durante la quinta edición de la Fiesta del Salame Más Largo del País.

En agosto, la localidad bonaerense estableció el nuevo récord con un salame de 501,66 metros, que superó por 14,44 metros la marca anterior de Tandil, de 487,22 metros, conseguida en una edición de Chacinar.

Según la programación anunciada, el sábado 7 de noviembre se presentará el salame más largo elaborado para el festival. La expectativa estará puesta en saber si la ciudad serrana logra recuperar el primer puesto o si San Andrés de Giles conserva el título.

Gastronomía, productores y espectáculos

Más allá del desafío por el récord, Chacinar ofrecerá dos jornadas con productores locales, productos regionales, fogones y food trucks, además de propuestas gastronómicas vinculadas con la producción porcina y chacinera.

El festival también contará con espectáculos musicales en vivo y artistas de la escena tandilense. La celebración reunirá gastronomía, tradición productiva y entretenimiento en uno de los encuentros que busca destacar la identidad regional de Tandil.