El día de la lealtad se celebra en La Matanza

Este sábado 17 de octubre se conmemorará el Día de la Lealtad Peronista en el Polideportivo Perón del partido de La Matanza. El acto estará encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; y el intendente local y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza.

La jornada conmemorará los 81 años del 17 de octubre de 1945. La convocatoria reunirá a funcionarios del ejecutivo provincial y municipal, intendentes bonaerenses, representantes de la CGT y las CTA, además de dirigentes, militantes y vecinos del distrito.

Durante la actividad, calificada por los organizadores como un encuentro para ponderar las banderas históricas del movimiento, el intendente Fernando Espinoza señaló: “El Día de la Lealtad no es solo una fecha en el calendario, es un momento para traer al presente la doctrina peronista y recordar los valores que distinguen al pueblo argentino”.

En ese marco, Espinoza también se refirió a la coyuntura nacional al expresar que “las argentinas y argentinos sufren día a día esta escalada de crueldad por parte de la derecha, representada en el Gobierno de Milei, pero sueñan con volver a tener una patria libre, justa y soberana”.