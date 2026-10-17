Wesner anunció 300 nuevas luminarias LED: dónde comenzará la colocación

El Municipio comenzará el lunes con la instalación de 300 luminarias LED en distintos puntos de la ciudad.

Según anunció el intendente Maximiliano Wesner en sus redes sociales, 130 estarán destinadas a los barrios Provincias Unidas y Villa Mailín, mientras que también se realizarán trabajos sobre las avenidas Del Valle y Pueyrredón, entre Pellegrini y Eva Perón.

El anuncio fue acompañado por el compromiso de mejorar las condiciones de circulación y seguridad a partir de una mayor iluminación.