Lucas Moyano capacitó a policías e investigadores en ciberdelitos contra las infancias en República Dominicana

Lucas Moyano, especialista olavarriense en ciberdelitos, participó en República Dominicana de distintas instancias de formación y debate sobre la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. Como capacitador e instructor, abordó la investigación de delitos contra las infancias, la obtención y preservación de evidencia digital y los desafíos que plantean las nuevas tecnologías.

Su participación se desarrolló en el marco de un programa ejecutivo sobre Ciberseguridad y Protección de la Niñez, organizado por Guardianes Digitales con el aval de la universidad UNIBE.

Durante las jornadas, Moyano trabajó con más de 100 agentes de la Policía Nacional y de la Policía Cibernética (DICAT) en temas como grooming, sextorsión y uso de inteligencia artificial en ciberdelitos. Uno de los ejes centrales fue la preservación de la evidencia digital y la cadena de custodia, procedimientos fundamentales para sostener las pruebas durante una investigación judicial y evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes.

La capacitación también incluyó el intercambio de experiencias con fiscales, operadores de justicia y representantes de organismos de protección, entre ellos el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y la Dinnaf. Allí se abordaron los desafíos que presentan las investigaciones complejas, como el cifrado de información y el anonimato en las redes sociales, además de la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones.

Moyano compartió estas actividades con María Garrido Antón, comandante de la Guardia Civil de España; Fabio González; Verónica Samaniego, y referentes de UNICEF, Plan International e ICMEC, organizaciones vinculadas con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El debate sobre la protección digital de las infancias

Además de las instancias de capacitación, el especialista olavarriense participó en “El Cafecito de la Reforma”, un espacio impulsado por el CONANI para debatir sobre la modificación del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de República Dominicana, establecido por la Ley 136-03.

El intercambio estuvo centrado en la necesidad de incorporar con mayor fuerza la protección en el entorno digital dentro del marco normativo, frente a las nuevas modalidades de violencia y delitos que se desarrollan a través de plataformas y dispositivos tecnológicos.

La participación de Moyano permitió compartir su experiencia en investigación de ciberdelitos en ámbitos de formación policial, judicial e institucional, en un escenario donde la preservación de pruebas digitales, la coordinación entre organismos y la protección de las víctimas resultan fundamentales para investigar estos delitos.