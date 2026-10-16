El Municipio se reunió con clubes y la Asociación de Básquet para impulsar las categorías formativas

El intendente Maximiliano Wesner mantuvo un encuentro con dirigentes de Pueblo Nuevo, Mariano Moreno, Racing, Ferro y San Martín de Sierras Bayas, junto con representantes de la Asociación de Básquet de Olavarría. El acompañamiento municipal apunta a cubrir gastos de traslados, materiales e indumentaria, además de favorecer la participación de los seleccionados locales en competencias regionales.

La reunión se realizó este viernes en el Salón Blanco del Palacio San Martín y contó también con la participación del secretario de Desarrollo de la Comunidad, Juan Pablo Arouxet, y el subsecretario de Deportes, Christian Castañares.

El encuentro se enmarcó en las acciones que el Municipio lleva adelante para acompañar el desarrollo del básquet formativo y fortalecer el trabajo de las instituciones deportivas locales, con el objetivo de ampliar las oportunidades para que niños, niñas y jóvenes puedan practicar la disciplina.

A través de los aportes municipales, los clubes pudieron afrontar gastos de viajes y traslados, adquirir materiales deportivos e incorporar indumentaria para sus jugadores y jugadoras, en función de las necesidades de cada institución.

El acompañamiento también se desarrolla de manera articulada con la Asociación de Básquet de Olavarría, para ampliar las posibilidades de participación y competencia de los seleccionados locales de las categorías menores.

En ese marco, los representativos de las divisiones formativas participaron de encuentros deportivos en Tandil y Bahía Blanca. Estas experiencias permitieron a los jóvenes basquetbolistas competir con equipos de otras ciudades, sumar rodaje y fortalecer su desarrollo deportivo.