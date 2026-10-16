José Luis Mazzeo en CoNverSo: “Siempre costó, ahora cuesta un poquito más, pero vamos a salir”

El empresario olavarriense José Luis Mazzeo, referente de la firma metalúrgica Francisco Mazzeo e Hijos, analizó la situación económica y los desafíos de la industria en una entrevista con CoNverSo.

Durante la charla con Fabricio Lucio, repasó la historia de la empresa familiar, su transformación productiva y el papel de las nuevas generaciones, además de expresar su confianza en la recuperación del país.

“Siempre costó, ahora está costando un poquito más, pero vamos a salir. Creo que el país va a salir y tiene con qué”, afirmó Mazzeo al referirse a las dificultades que atraviesan las empresas argentinas. Su reflexión combinó el reconocimiento de un escenario complejo con una mirada esperanzada sobre las posibilidades de recuperación.

En la entrevista, el industrial repasó el recorrido de la firma familiar, desde sus comienzos en el barrio Pueblo Nuevo hasta su traslado al Parque Industrial después de la histórica inundación de 1980. También se refirió a la evolución de la empresa, que amplió sus capacidades hacia la ingeniería pesada y la fabricación de equipamiento de precisión para el sector energético, con trabajos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

Mazzeo también destacó el recambio generacional que atraviesa la firma, con sus hijas al frente del taller, y el valor de sostener el conocimiento y la capacidad productiva en Olavarría. En ese sentido, vinculó la continuidad de las empresas con las oportunidades de desarrollo para quienes eligen construir su futuro en la ciudad.

Sobre el cierre de la conversación, dejó una reflexión que trascendió el ámbito industrial y puso el foco en los jóvenes y sus posibilidades de crecimiento: “Ojalá que la gente pueda progresar y vivir mejor. Que nuestros jóvenes no se vayan, que puedan ir a mirar otra parte del mundo pero que vuelvan, porque la parte que les toca a ellos tira del carro”.

La entrevista completa a José Luis Mazzeo está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias, en una nueva entrega de CoNverSo.