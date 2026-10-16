Exigen a Wesner y a Quintas asumir responsabilidades, escuchar propuestas y poner en marcha una política de seguridad efectiva

Los bloques de concejales PRO y Juntos por Olavarría difundieron un duro comunicado en el que advirtieron que «la ola de delitos no se detiene, mientras el Gobierno Municipal parece más preocupado por construir un relato en las redes sociales que por dar respuestas concretas a los vecinos».

Desde ambas bancadas señalaron que «los robos violentos a jubilados, los asaltos en distintos barrios, entraderas armadas en comercios, abigeatos y hechos como los protagonizados por la denominada ‘banda de las Hilux’ vuelven a poner en evidencia una realidad que preocupa a los olavarrienses: la inseguridad avanza y la prevención no aparece a la altura de las circunstancias».

En ese contexto, apuntaron directamente contra la conducción local: «Mientras los vecinos reclaman respuestas, el intendente Maximiliano Wesner y el secretario de Seguridad, Elías Quintas, siguen sin ofrecer soluciones que estén a la altura de la gravedad de la situación».

Asimismo, cuestionaron la política comunicacional del Municipio al sostener que «en Olavarría hay una distancia cada vez más evidente entre lo que sucede en la calle y lo que el Gobierno Municipal intenta mostrar a través de sus redes sociales», remarcando que «la comunicación oficial no puede reemplazar a la gestión, ni el relato puede tapar una realidad que los vecinos padecen todos los días».

Respecto al trabajo legislativo, expresaron: «Desde nuestros bloques hemos presentado proyectos e iniciativas en el Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de aportar herramientas y propuestas para mejorar la seguridad. Sin embargo, el oficialismo elige cajonearlos en lugar de debatirlos y considerar su implementación». Además, remarcaron que «la seguridad de los olavarrienses debería estar por encima de cualquier diferencia política».

En cuanto a la creación de la cartera de seguridad municipal, manifestaron que «hasta ahora, la principal respuesta estructural del Gobierno Municipal fue crear una Secretaría de Seguridad. Pero sumar una dependencia y más cargos políticos no significa mejorar la prevención ni garantizar mayor tranquilidad. Los resultados deben medirse en la calle, donde los vecinos necesitan respuestas concretas y no anuncios».

Por otra parte, los ediles sumaron una fuerte crítica al funcionamiento interno de la gestión: «Nos preocupa que, mientras la ciudad demanda una política de seguridad seria y sostenida, existan funcionarios más ocupados en perseguir a empleados municipales que ‘piensan distinto’ a concentrarse en las responsabilidades que tienen asignadas».

Al referirse a las medidas necesarias, subrayaron que «la seguridad requiere planificación, prevención, presencia territorial, coordinación y voluntad política. No alcanza con publicar estadísticas que nadie cree, difundir mensajes ni intentar instalar una realidad diferente de la que viven los vecinos».

Finalmente, concluyeron con un reclamo categórico: «Desde los bloques PRO y Juntos por Olavarría exigimos al intendente Wesner y al secretario Quintas que asuman sus responsabilidades, escuchen las propuestas presentadas en el Concejo Deliberante y pongan en marcha una política de seguridad que esté a la altura de las necesidades de la ciudad», enfatizando que «Olavarría necesita menos relato y más prevención. Menos propaganda y más gestión. Porque mientras el Gobierno Municipal intenta mostrar una realidad que no coincide con la de la calle, los vecinos siguen esperando respuestas para poder vivir tranquilos».