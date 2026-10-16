La Suprema Corte bonaerense incorporará los fueros Penal y Juvenil al Registro de Violencia Familiar

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) dispuso la incorporación de los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil al Registro de Violencia Familiar (RVF), con el objetivo de ampliar el alcance del sistema y mejorar el seguimiento de las causas vinculadas con violencia familiar y de género.

La medida entrará en vigencia el 19 de octubre de 2026.

La decisión fue establecida mediante el Acuerdo 4242, que modifica el reglamento del registro e incorpora la remisión automática de información desde los órganos jurisdiccionales que utilizan el sistema de gestión judicial Augusta. La normativa también adecua las condiciones de acceso al registro para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos.

Para poner en funcionamiento el mecanismo, la Resolución RP 1.325/26 establece que los órganos judiciales alcanzados deberán identificar las causas correspondientes mediante el objeto «RVF – Violencia familiar y/o de género en contexto de violencia familiar» en Augusta. Esa clasificación permitirá que la información pertinente sea remitida automáticamente al registro.

Consulta unificada entre los registros judiciales

En paralelo, la Suprema Corte y la Procuración General implementarán un sistema de consulta recíproca y unificada entre el Registro de Violencia Familiar del máximo tribunal provincial y el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género de la Procuración General.

La nueva funcionalidad comenzará a operar también el 19 de octubre, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución SC 3.293/26. La iniciativa apunta a optimizar el seguimiento de las actuaciones registradas y favorecer una intervención judicial más integral y coordinada entre ambos organismos.

Las medidas forman parte de un proceso de interoperabilidad entre los sistemas judiciales bonaerenses, con el propósito de mejorar la circulación de información relevante en causas de violencia familiar y de género, bajo condiciones de acceso y confidencialidad establecidas por la normativa.