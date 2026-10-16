La Provincia ofreció un aumento del 6% a los estatales bonaerenses y la mayoría de los gremios aceptó

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una nueva propuesta salarial para los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, con aumentos del 3% en octubre y otro 3% en noviembre, calculados sobre los salarios de septiembre.

ATE, UPCN y FEGGEPBA aceptaron la oferta, que incluye el compromiso de reabrir las negociaciones en diciembre.

La propuesta se conoció este viernes, durante la reanudación formal de la paritaria estatal, luego de una primera reunión realizada en septiembre sin una oferta concreta.

El acuerdo contempla una suba del 6% en dos tramos: el primero correspondiente a octubre y el segundo a noviembre. Ambos porcentajes se calculan sobre los haberes de septiembre, según informó el Gobierno bonaerense.

Durante el encuentro también se abordaron la convocatoria a mesas de negociación y la actualización de los topes de las asignaciones familiares.

Desde la Provincia señalaron que la situación económica y financiera, marcada por la caída de la recaudación y la reducción de los recursos transferidos por el Gobierno nacional, limita las posibilidades de mejorar las propuestas salariales.

El último acuerdo se había alcanzado en julio, cuando los gremios aceptaron un aumento del 7% en dos tramos: un 5% para julio y un 2% para agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio.

La negociación se retomó con el objetivo de que el nuevo incremento pueda incorporarse en los salarios de octubre, que se cobrarán en noviembre. En paralelo, el Gobierno bonaerense mantenía una reunión con los gremios docentes para discutir la actualización de sus haberes.