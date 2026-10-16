La dramática situación de los ex empleados de Galasur: llevan más de un mes sin cobrar y no descartan marchar al Municipio

Ex empleados de la cantera Galasur denuncian que a más de un mes de ser despedidos no percibieron la indemnización ni la quincena correspondiente a la conciliación obligatoria. Lucas Cunto, uno de los trabajadores cesanteados, dialogó con En Línea Noticias y detalló la compleja situación laboral, gremial y legal por la que atraviesan los damnificados, al tiempo que anunció que organizan una movilización hacia la Municipalidad para visibilizar el reclamo.

Según explicó el ex trabajador, la problemática comenzó a principios de septiembre cuando la firma notificó los despidos bajo una figura legal que reducía el pago indemnizatorio. «A nosotros el jueves 3 de septiembre nos llega el telegrama. Algunos el jueves, otros el día viernes. Bueno, la semana próxima, el lunes, AOMA nos junta a todos afuera de la cantera y estuvimos hasta el miércoles ahí afuera reclamando algún tipo de respuesta, y se logró la conciliación obligatoria. En ese momento, muchos de los compañeros hicimos lo que se llama una carta de rechazo, porque el telegrama que nos mandaron venía adjuntado al artículo 247, que decía que la empresa nos podía pagar media indemnización porque estaba en crisis y otras cuestiones. Todos mandamos una carta de rechazo a ese artículo», relató Cunto.

Tras cumplirse el periodo de la medida dictada por la cartera laboral, se llevaron a cabo reuniones de negociación pero el resultado no alcanzó a la totalidad de los cesanteados. «AOMA consiguió la conciliación obligatoria, pasaron los 15 días de la conciliación, termina la conciliación, tienen un par de reuniones con la empresa, que termina con una reunión en La Plata, en la que AOMA y la empresa arreglan que reincorporen a 4 compañeros, y a otros 4 compañeros que hicieron los trámites con el Ministerio de Trabajo les paga el 100 por 100. El resto de compañeros que no hizo el trámite por el ministerio quedaron fuera de la negociación. AOMA no, según lo que nos dijeron ellos, que no pudieron hacer nada, que todo fue por la empresa que le dijo que cada uno iba a negociar con su abogado particular», indicó.

Asimismo, Cunto desmintió las versiones vertidas sobre el accionar del grupo de trabajadores desvinculados y cuestionó la falta de asesoramiento gremial. «Resulta que la empresa adjudicó que nosotros habíamos hecho juicio, que habíamos iniciado acciones legales los que habíamos ido por fuera del Ministerio de Trabajo. Cosa que no es cierta, todos realizamos la misma carta de rechazo que mandaron en el Ministerio de Trabajo, mandamos la misma carta por afuera. Después el sindicato vino a decirnos que no, que tenía que haber sido por el Ministerio de Trabajo, que no era así, y en ningún momento nadie nos asesoró. O sea, de los 9 trabajadores ninguno sabía cómo tenía que hacer las cosas, ninguno lo habían despedido antes, esa fue la primera vez para todos», sostuvo.

En la misma línea, agregó: «En el momento nos dijeron que, si nos quedábamos quietos y no hacíamos nada, era como que si aceptábamos ese artículo y nos iban a pagar la mitad. Por eso todos salimos a buscar a un abogado para enviar esa carta. El sindicato, como en mi caso particular y de varios compañeros, en ningún momento nos asesoró ni nos dijo cómo hacer las cosas, así que fue todo por ese caso. Porque sé que el sindicato salía así en los medios que nosotros nos cortamos solos, que salimos a hacer las cosas con abogado particular para reclamar algo más o para hacer juicio, cosa que no es cierta. Nosotros lo único que pedimos fue un rechazo a ese artículo y nuestra indemnización completa, y nada más».

A más de un mes de las cesantías, los pagos siguen sin concretarse para ninguno de los sectores. «Al día de la fecha todavía no hemos cobrado ni la media indemnización ni la quincena que nos correspondía por la conciliación obligatoria, que fue en esos 15 días que se volvió todo para atrás. Estamos en esa situación, la empresa no responde las cartas documento que se mandó, no se presenta a firmar. Los compañeros que sí hicieron un arreglo por el Ministerio de Trabajo tampoco han cobrado todavía», afirmó Cunto.

Por otro lado, el ex trabajador denunció severas irregularidades en relación con la obra social y los aportes previsionales. «A día de hoy, en la cantera, y bueno, nosotros también, tenemos la obra social cortada por falta de pago. Bueno, y un montón de situaciones así que no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar y no pagan. Y ya pasó más de un mes. Nos vienen descontando la cuota sindical y la obra social hace meses y no la están pagando, o sea, que esa plata nos la están robando. Los aportes jubilatorios tampoco están pagos y están mal caratulados aparte, porque nos están aportando como si trabajáramos en una oficina, en vez de minería a cielo abierto», aseguró.

Ante la falta de respuestas en la vía administrativa, las acciones deberán derivar a la esfera de la justicia. «Hoy a la mañana nos juntamos afuera del Ministerio de Trabajo a ver si nos daban algún tipo de respuesta con este tema, y hablamos con el abogado de ahí, de Lucas Miriuka. Y nos explicó que la única forma de seguir es vía judicial. Así que cada uno tendrá que buscar su abogado particular y seguir el proceso, pero como te comenté, la empresa no se presenta, no firma, no responde a cartas documento. La misma gente que hizo el acuerdo con el Ministerio de Trabajo y con el sindicato para cobrar el 100 por 100 tampoco pueden cobrar nada todavía, porque la empresa falta firmar un acuerdo», explicó.

Por último, Cunto criticó la postura de la patronal y confirmó que convocarán a una manifestación en el centro de la ciudad. «La verdad que no sabemos cómo va a seguir, a dónde va a parar esto, y la empresa tampoco sale a dar la cara, no sale a dar la cara el dueño, no sale a dar la cara nadie. Se esconden atrás del abogado y nada más. Con el tema de la movilización, estamos todavía organizando todo para que la gente esté al tanto y la situación nos vea y ver si alguien en algún lugar nos puede dar una mano. En la semana vamos a organizar una movilización para ir a la Municipalidad a ver si alguien ahí nos puede dar alguna ayuda», concluyó.