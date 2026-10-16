Lucía Marcelina Álvarez Sotta viuda de Mangudo «Chicha» (Q.E.P.D)

Falleció en Laprida el 16 de octubre de 2026 a los 89 años de edad.

Sus hijas María Susana, Elvira Mabel y María del Carmen Mangudo; sus hijos políticos Miguel Ignacio Irastorza y Oscar Alfredo Lestarpe; sus nietos Romina, Valeria y Erika Bayala, Paola, Yanina e Ignacio Irastorza, Cristian Mendía, Mirko Lestarpe, Diego, Carolina, Alexis y Melanie Mangudo; sus bisnietos y demás deudos participan de su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento D. El velatorio finaliza hoy viernes a las 15:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Loma de Paz este sábado 17 de octubre a las 8:30 horas.

Nacida en La Colina (General La Madrid), se desempeñaba como ama de casa jubilada y residía en Loma Negra. Servicio adherido a Coopelectric.