Robo y tiroteo en Olavarría: confirman allanamiento fiscal a una familiar de las victimas y la situación del delincuente atrapado

La investigación judicial por el grave hecho de inseguridad ocurrido durante la noche del jueves en una vivienda situada en Deán Funes al 3550 continúa sumando novedades. En las últimas horas, fuentes oficiales confirmaron avances significativos en la causa que ratifican lo adelantado por En Línea Noticias, entre los que se destacan la identificación del único aprehendido, la realización de diligencias procesales decisivas y medidas de prueba sobre personas del entorno de las victimas.

El hecho se desencadenó cuando dos delincuentes ingresaron a la propiedad tras romper una ventana trasera. En el inmueble se encontraban sus moradores, dos personas mayores de edad. Ante la irrupción, una de las víctimas utilizó un arma de fuego con la intención de amedrentar a los intrusos y repeler el ingreso. Sin embargo, los asaltantes lograron reducir a las víctimas, apoderarse del arma de fuego, una suma de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Para darse a la fuga, los delincuentes sustrajeron el automóvil de la familia y rompieron el portón del garaje al embestirlo. El vehículo fue abandonado a escasa distancia del domicilio poco después. Tras un llamado al servicio de emergencias 911, personal de la Comisaría Segunda, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) acudió rápidamente al lugar, logrando sorprender a los sospechosos cuando aún se encontraban en el sector. Esta situación derivó en un operativo de búsqueda, persecución y enfrentamiento armado.

Como resultado de ese procedimiento inicial, las fuerzas de seguridad aprehendieron a uno de los sospechosos. Oficialmente se confirmó que se trata de Diego Orlando Merlos, de 35 años. Durante la mañana de este viernes, la fiscalía interviniente le tomó la declaración indagatoria en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal. Tras cumplimentar dicho acto procesal, el agente fiscal solicitó formalmente la conversión de la aprehensión en detención ante el Juzgado de Garantías N° 1.

En cuanto a las medidas de prueba, se informó que en la jornada del jueves se llevó a cabo un allanamiento fiscal en el domicilio de una familiar presuntamente involucrada en la logística o encubrimiento del hecho. En dicho procedimiento se recogió un teléfono celular que será sometido a peritajes técnicos y análisis de comunicaciones para reconstruir los contactos previos y posteriores al delito, se supo extraoficialmente que la policía también tiene en su poder los celulares de los delincuentes, secuestrados tras el enfrentamiento en la vía publica con los agentes locales.

En paralelo, los investigadores recibieron aportes de datos clave para identificar al segundo delincuente, quien se encuentra prófugo. Según las hipótesis principales y el relevamiento realizado en el lugar del enfrentamiento con la Policía, esta persona habría resultado herida por proyectil de arma de fuego. Por tal motivo, continúan las diligencias de búsqueda en la zona.