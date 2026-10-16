Un motociclista sufrió una fractura tras chocar contra una camioneta

Un joven de 19 años fue trasladado al Hospital Municipal con una fractura luego de protagonizar una colisión entre la moto que conducía y una camioneta Chevrolet S10 en la intersección de Álvaro Barros y Pourtalé.

El siniestro vial involucró a una motocicleta Motomel de 125 centímetros cúbicos y una camioneta Chevrolet S10. Por causas que no fueron informadas, ambos vehículos colisionaron en el lugar.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió una fractura y debió ser trasladado al centro de salud para su atención.

En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Protección Ciudadana (CPO) y el tránsito permaneció interrumpido durante las tareas de asistencia.