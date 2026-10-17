El Consulado de España atenderá en Olavarría: cómo inscribirse y qué trámites se podrán realizar

El Consulado General de España en Buenos Aires realizará una jornada de atención presencial en Olavarría el próximo 10 de diciembre de 2026, en el marco de su programa de descentralización de servicios consulares.

La convocatoria fue informada por el Viceconsulado Honorario de España en Olavarría y está dirigida a ciudadanos españoles residentes en la región. La demarcación de la oficina local comprende también los partidos de Laprida y General La Madrid, por lo que quienes vivan en esas localidades podrán participar del operativo.

Para acceder a la atención será necesario completar previamente la inscripción a través del Formulario de Visitas Consulares. El plazo para presentar las solicitudes vence el 10 de noviembre de 2026. Después de esa fecha no se recibirán nuevas inscripciones.

Qué trámites se podrán realizar

Durante la jornada consular se podrán gestionar los siguientes trámites:

Renovación y primera solicitud de pasaportes españoles.

Alta de matrícula consular.

Inscripción de defunciones.

Trámites de conservación de la nacionalidad española.

Inscripción de nacimientos, únicamente para menores de un año.

La atención se realizará exclusivamente con cita previa, que se otorgará a quienes hayan completado correctamente la inscripción dentro del plazo establecido.

Dónde consultar e inscribirse

Los ciudadanos españoles interesados en participar del operativo pueden comunicarse con el Viceconsulado Honorario de España en Olavarría para iniciar la inscripción y consultar los requisitos de cada trámite.

La atención se realiza en Rivadavia 3038, de lunes a viernes, de 9 a 12:30. También están disponibles los siguientes canales de contacto:

La jornada del 10 de diciembre permitirá a los ciudadanos españoles de la región realizar gestiones consulares en Olavarría, sin necesidad de trasladarse hasta la ciudad de Buenos Aires.