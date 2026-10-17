Dramática persecución y tensión en el barrio Dorrego: tres detenidos con un arsenal en su poder

Una persecución policial que comenzó cuando intentaron identificar un automóvil terminó en el barrio Dorrego con tres personas aprehendidas y un importante secuestro de armas y municiones.

Entre los elementos incautados había dos carabinas, una con la numeración de serie limada, una pistola calibre 9 milímetros y una barreta de hierro.

Entre los detenidos hay un adolescente de 17 años.

El procedimiento se inició cuando efectivos del Comando de Prevención Rural intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo en una zona periférica. El conductor no habría acatado la orden policial y emprendió la fuga a alta velocidad, lo que motivó un pedido de apoyo para interceptar el rodado.

A partir de la alerta, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) desplegaron un operativo que permitió cerrar el paso al automóvil cuando intentaba ingresar al barrio Dorrego.

Una vez interceptado el vehículo, los uniformados redujeron a sus tres ocupantes: dos hombres mayores de edad y un adolescente de 17 años.

Durante la inspección del automóvil encontraron dos carabinas, una de ellas con la numeración de serie limada y suprimida; una pistola calibre 9 milímetros apta para el disparo; municiones de distintos calibres; una barreta de hierro y teléfonos celulares.

Los tres quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17, a cargo de la fiscal Mariela Viceconte.

La causa fue caratulada preventivamente como “Desobediencia, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, portación ilegal de arma de guerra e infracción al artículo 289, inciso 3°, del Código Penal”.