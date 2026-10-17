Edicto: citación y emplazamiento de sucesores

POR DOS DÍAS. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 con sede en Olavarría, Secretaría Unica del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza por DIEZ DÍAS, a SUCESORES DE GONZÁLEZ CAMACHO MARÍA DOLORES-y a quiénes se consideren con derechos sobre el inmueble objeto del proceso caratulado «ALVARADO OLGA BEATRIZ C/ GONZÁLEZ CAMACHO MARÍA DOLORES S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA», Expte OL-5561-2026 situado en la calle 4 (también llamada Cataratas del Iguazú), entre las alturas 4200 al 4500 de Olavarría, designado catastralmente como CIRC. II, SECCION F, Chacra 541 Fracción III, Parcelas 6, 7, 8, 9, 20, 23 y 25, Partidas Inmobiliarias Nº 078-040100-1, 078-054134-2, 078-040099-4, 078-054135-0, 078054139-3, 078-054142-3 y 078-054144-0, Matrículas (78) 11116, 11117, 11002, 14264 y 14265 – para que tomen intervención en autos y hagan valer los derechos que estimen corresponder bajo apercibimiento de nombrárseles un DEFENSOR DE AUSENTES. Olavarría,