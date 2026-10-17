Incendio en la habitación de una vivienda de Rufino Fal al 800

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Olavarría trabajó durante aproximadamente media hora para controlar un incendio registrado en la mañana de este sábado en una vivienda ubicada en Rufino Fal al 800.

El fuego afectó el interior de una habitación y provocó daños materiales, aunque no se registraron personas heridas.

Al lugar concurrió la unidad 16 del Cuartel Central, luego de que se desatara el fuego en una habitación, aparentemente a raíz de una falla o desperfecto en la instalación eléctrica.

Las llamas afectaron un colchón y el sommier, además de provocar daños en el interior de la vivienda. Los bomberos trabajaron para controlar el incendio y evitar que se propagara al resto de la propiedad.

Hasta el momento no se había determinado la magnitud total de los daños. Según se indicó, no hubo personas heridas ni se registraron daños estructurales en la vivienda.

También estuvo presente el director de Defensa Civil municipal, licenciado Adrián Guevara.