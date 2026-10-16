Loma Negra busca refinanciar su deuda y extender vencimientos hasta 2029

Loma Negra puso en marcha una operación financiera para extender los plazos de pago de su deuda y trasladar vencimientos previstos para 2027 hacia 2029. Para ello, la cementera presentó una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase 7 por un monto inicial de hasta 70 millones de dólares, ampliable dentro de su programa global de financiamiento de 500 millones de dólares.

La propuesta consiste en un canje voluntario dirigido a los tenedores de las ON Clase 5, emitidas en julio de 2025 con vencimiento el 24 de julio de 2027 y una tasa fija del 8% nominal anual. Por cada 100 dólares de valor nominal de los títulos existentes, la compañía entregará 102,58 dólares en nuevos títulos con vencimiento a octubre de 2029. La diferencia contempla los intereses devengados hasta la fecha de liquidación.

El cronograma de la colocación establece un período de difusión entre el 14 y el 16 de octubre, mientras que la subasta se realizará el lunes 19 de octubre y la liquidación está prevista para el jueves 22 de octubre. Los nuevos títulos tendrán un plazo de 36 meses, pagarán intereses de forma semestral y amortizarán el capital íntegramente al vencimiento. La tasa de interés definitiva se determinará mediante la licitación. La operación también contempla la posibilidad de suscribir en efectivo para captar nuevos fondos en dólares.

La decisión se concreta seis meses después de la llegada del grupo inversor liderado por Marcelo Mindlin al control de la compañía, tras el proceso de reorganización judicial de InterCement en Brasil. La operación busca refinanciar el perfil de vencimientos de la empresa en un contexto condicionado por la actividad de la construcción.