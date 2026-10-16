El Procurador General presentó en San Juan su nuevo libro sobre los desafíos de la revolución tecnológica

El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte-Grand, participó de la 17ª Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro de Rawson, en la provincia de San Juan, donde presentó el segundo volumen de “Reflexiones en el Nuevo Mundo. En el centro de la Quinta Revolución Industrial”, una obra que aborda los cambios tecnológicos y su impacto sobre las personas, el derecho y las instituciones.

Durante la presentación del libro, el Procurador General estuvo acompañado por el periodista Juan Carlos Bataller y por el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Asimismo, entre otras autoridades, estuvo presente el Fiscal General de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, Dr. Guillermo Baigorrí.

El libro cuenta con prólogo del Escribano Guillermo Longhi, Presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires.

Es importante señalar que el primer volumen de “Reflexiones en el Nuevo Mundo” nació de la recopilación de las columnas de opinión publicadas semanalmente entre comienzos de 2021 y diciembre de 2022 en el diario digital Nuevo Mundo, de la provincia de San Juan.

Los artículos abordaban cuestiones jurídicas, institucionales y de interés público con rigor y un lenguaje accesible. La continuidad de esas publicaciones dio origen al segundo volumen, “Reflexiones en el Nuevo Mundo. En el centro de la Quinta Revolución Industrial”, que reúne los textos de 2023, 2024 y 2025. Esta edición analiza los cambios culturales y tecnológicos, la inteligencia artificial y la innovación centrada en las personas.

La visita del Procurador General a San Juan constituyó una de las participaciones nacionales de la nueva edición de la feria. Su obra aborda las transformaciones que atraviesa la sociedad contemporánea a partir de los avances tecnológicos y sus efectos sobre las instituciones, los sistemas jurídicos y los procesos de toma de decisiones.

“La innovación debe impulsarse en forma integral y basada en el factor humano. No habrá de ser sólo un cambio administrativo, tecnológico, o de gestión, sino una acción que contemple todas las dimensiones del cambio y la humanización intrínseca de ese cambio, a la persona y su dignidad y que entiende que esta persona es la razón de ser en definitiva de la innovación”, señaló Conte-Grand.

“Rehumanizar los sistemas y los procesos, fortaleciendo las instituciones, para poder construir una Sexta Revolución Industrial. Mientras, se presenta un conjunto de reflexiones contenidas en estos artículos publicados durante tres años, en el centro de la Quinta Revolución Industrial”, concluyó.