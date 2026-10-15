La diputada provincial Mayra Mendoza, una de las dirigentes más importantes de La Cámpora, profundizó la embestida de ese sector contra el gobernador Axel Kicillof, al que le bajó el pulgar como opción electoral para el año que viene: “si Cristina (Kirchner) no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei”, dijo.

Mendoza habló unas horas después de que Máximo Kirchner confirmara que la candidata del camporismo la Expresidenta, pese a la prohibición de ejercer cargos públicos de por vida que pesa sobre ella a raíz de la condena en el caso Vialidad, lo que le impide presentarse a las elecciones.

«Es Cristina libre o nada. Porque hay una definición de nuestro país y en la Argentina en base a lo que debemos recuperar desde capacidades del Estado, calidad institucional, democracia, que tiene que ver con la posibilidad de que Cristina esté libre y de verdad, lo digo, si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei”, dijo Mendoza.

Aunque hay varios anotados como eventuales candidatos opcionales a Cristina -Sergio Massa, Sergio Uñac, Gerardo Zamora- Kicillof, que aventaja a todos ellos en las encuestas y tiene el espacio político propio más desarrollado, es hoy el rival político interno del camporismo.

La tensión entre ambos sectores se agudizó la semana pasada porque el ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, no descartó la posibilidad de que Kicillof se presente aún en el supuesto de que Cristina sea habilitar a competir a través de un fallo del Comité de DD.UU de la ONU, donde presentó un recurso judicial contra lo que dispuso el fallo de la justicia local.