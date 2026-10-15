Olavarría obtuvo 76 puntos en un índice de gestión municipal y quedó quinta en la Provincia

Una plataforma que compara a los gobiernos locales a partir de datos públicos y fuentes oficiales ubicó al distrito de Olavarría en el quinto puesto entre los 135 municipios bonaerenses y en el sexto a nivel nacional.

Hoy lanzamos un gran update de https://t.co/jsM9YfHMAo. Ya mide a los 2.280 municipios y comunas de todo el país.

Abajo lo nuevo 🧵👇 pic.twitter.com/I4msUmDfFy — Stereo Hodler (@StereoHodler) October 14, 2026

El relevamiento destaca los indicadores de transparencia y control externo, pero registra una calificación más baja en servicios y seguridad.

La cobertura de cloacas alcanza al 51% de los hogares, según el Censo 2022.

Olavarría obtuvo 76 puntos sobre 100 en el Índice Municipal de Municipios Argentinos, una plataforma digital que reúne información de fuentes oficiales para comparar distintos aspectos de las administraciones locales.

El distrito quedó quinto entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y sexto en el ranking nacional, que incluye 2.280 municipios.

La herramienta, presentada recientemente busca concentrar en un mismo sitio datos que suelen encontrarse dispersos en distintos organismos y páginas institucionales. Su propuesta es facilitar la consulta y la comparación de información vinculada con la transparencia, los servicios públicos, la seguridad y el control externo, además de ofrecer datos económicos sobre gastos y transferencias de recursos.

El sitio permite consultar los indicadores utilizados y las fuentes de cada evaluación. Según aclara la propia plataforma, se trata de una lectura de datos públicos y no de una acusación contra las administraciones evaluadas.

Cómo se compone el índice de Olavarría

La calificación general contempla tres dimensiones: transparencia, que representa el 50% del puntaje; servicios y seguridad, con una ponderación del 35%; y control externo, que aporta el 15% restante.

En el caso de Olavarría, la transparencia obtuvo 85 puntos sobre 100, al igual que el control externo. En cambio, el apartado de servicios y seguridad alcanzó 58 puntos, el resultado más bajo de los tres componentes.

La diferencia muestra que el puntaje general reúne indicadores con resultados dispares y que la posición en el ranking no implica una evaluación uniforme de todos los aspectos de la gestión municipal.

Transparencia: qué información publica el Municipio

En el apartado de transparencia, Olavarría obtuvo 85 puntos y quedó tercero entre los municipios bonaerenses. La plataforma informa que cumple de manera completa con ocho de los diez criterios evaluados.

Entre los datos que registra como disponibles figuran el presupuesto vigente, la ejecución presupuestaria, la planta de personal y los sueldos, las compras y contrataciones, las declaraciones juradas, el canal de acceso a la información pública y los datos abiertos. También consigna que el Municipio declara la cantidad de empleados que tiene.

Como observaciones, el relevamiento señala que no cuenta con un boletín oficial identificado como tal dentro de los criterios de la evaluación y que la publicación de adjudicaciones es parcial.

El sitio también registra 2.576 empleados municipales ocupados en junio de 2026, una proporción equivalente a 20,5 trabajadores cada 1.000 habitantes.

Cloacas, agua y gas: los indicadores de servicios básicos

Uno de los datos que surge del apartado de servicios es la cobertura de cloacas. Según el Censo 2022 del INDEC, utilizado como fuente por la plataforma, el 51% de los hogares de Olavarría cuenta con ese servicio.

Ese porcentaje ubica al distrito en el puesto 92 entre los 135 municipios bonaerenses y en el lugar 943 de la comparación nacional para ese indicador.

En los otros servicios relevados, la cobertura alcanza al 88% de los hogares en agua de red y al 85% en gas de red.

En materia de seguridad, la plataforma le asigna a Olavarría 78 puntos sobre 100 en una comparación entre municipios. Además, consigna una tasa de 1,9 homicidios cada 100.000 habitantes, calculada sobre el promedio del período 2023-2025 a partir de datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Con esos parámetros, el distrito aparece en el puesto 34 de la provincia y en el 290 a nivel nacional en el indicador de seguridad.

Cuánto gastó Olavarría y qué fondos recibió de la Provincia

La plataforma también presenta información económica sobre los gobiernos locales. Aclara que estos datos funcionan como contexto y no inciden en el puntaje del Índice Municipal.

Para 2025, el gasto municipal de Olavarría fue de $975.451 por habitante, un 35% por encima de la mediana de los municipios tomados como pares, calculada en $722.185.

Del gasto total, el 51,6% correspondió a sueldos y cargas, mientras que el 4% se destinó a obras y equipamiento. El gasto del Concejo Deliberante representó el 1,07%. La plataforma también informa un déficit equivalente al 5,2% de los ingresos y consigna una deuda consolidada de $1 millón.

En cuanto a las transferencias provinciales, Olavarría recibió durante 2025 un total de $46.571 millones, equivalentes a $371.846 por habitante. El desglose publicado atribuye el 79% a coparticipación, el 10% al Fondo Educativo y el 12% a otros fondos.

Los porcentajes suman 101%, una diferencia que podría responder al redondeo de los valores publicados. Los montos están expresados en pesos corrientes y corresponden al ejercicio 2025.

Una herramienta para consultar y comparar datos municipales

Municipios Argentinos propone reunir en un mismo sitio información sobre las administraciones locales, con referencias a las fuentes utilizadas para cada indicador. La evaluación combina datos publicados por los propios municipios con estadísticas provenientes de organismos públicos.

En Olavarría, el resultado general combina una posición destacada en transparencia y control externo con una calificación más baja en servicios y seguridad. La cobertura de cloacas es uno de los indicadores que permite observar esa diferencia.

El índice ofrece una referencia para consultar y comparar información pública, aunque sus resultados deben interpretarse teniendo en cuenta las dimensiones que pondera, las fuentes utilizadas y las particularidades de cada indicador.

La información completa de Olavarría puede consultarse en Municipios Argentinos.