Violento asalto, persecución y tiroteo termina con un matrimonio golpeado y un delincuente aprehendido, otro prófugo

Un violento robo se produjo en Deán Funes al 3500 dejó a un matrimonio golpeado y terminó con persecución y tiroteo

​Un violento hecho delictivo se produjo en la madrugada de este jueves en una vivienda ubicada en Deán Funes al 3500, entre Yrigoyen y Sáenz Peña, a mitad de cuadra. Al menos dos delincuentes ingresaron al inmueble en búsqueda de dinero, bajo la sospecha de contar con información previa sobre las víctimas.

​En el interior de la propiedad se encontraba un matrimonio de personas mayores. Las víctimas fueron maniatadas por los asaltantes y el hombre, de unos 78 años, sufrió varios golpes en el rostro, por lo que permanece internado en el Hospital Municipal.

​Alertados por la presencia de personas extrañas en la finca, vecinos del sector dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Personal de la Secretaría de Protección Ciudadana y la UTOI arribaron en primer lugar. Los delincuentes al ser sorprendidos por los efectivos, se subieron a un auto de la familia y emprendieron una huida cinematográfica. De acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, no sabían como encender el auto y tuvieron que volver a la casa a que el dueño del auto les diga como hacerlo.

​Para concretar la huida, los asaltantes abordaron un vehículo Nissan Kicks propiedad de la familia y salieron del garage embistiendo y destrozando el portón de adentro hacia afuera. En ese momento se produjo un intercambio de disparos con la policía en la vía pública.

​El rodado recibió múltiples impactos de bala e inició una persecución que se extendió a lo largo de unas 15 cuadras. La fuga concluyó en la avenida Pellegrini al 4100, en dirección a la ruta y frente al bioparque La Máxima, donde los delincuentes abandonaron el vehículo tras la rotura de las cubiertas, provocada por un choque contra los cordones y el separador o por los proyectiles recibidos.

​En el lugar, uno de los sospechosos intentó escapar a pie, resultó herido, un tiro le rozó la cabeza lo que le produjo sangrado y fue aprehendido por efectivos del UTOI junto a personal Comando de Patrullas, la Secretaría de Protección Ciudadana y la UTOI. Los otros dos delincuentes se dieron a la fuga, aunque las fuentes policiales señalaron que uno se encuentra cercado.

​En el interior del Nissan Kicks los efectivos secuestraron un arma de fuego, propiedad de la victima, herramientas robadas en la casa y otros elementos, se habla de dinero en efectivo abandonada por los asaltantes.

​Personal policial convocó a una ambulancia que trasladó al matrimonio al Hospital Municipal Doctor Héctor Cura. El hombre fue asistido por el golpe en la cara y, de acuerdo con los primeros informes médicos, sus heridas no son de gravedad.

​Peritos de la Policía Científica realizan las labores periciales correspondientes y el levantamiento de vainas servidas en la vía pública, tanto en la vivienda de Deán Funes al 3500 como en el tramo de avenida Pellegrini al 4100 donde quedó el auto, se recogieron gran cantidad de vainas servidas, e incluso varios impactos en viviendas cercanas.

​La causa se encuentra a cargo del fiscal Cristian Urlezaga, mientras que la cúpula de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Olavarría encabeza los operativos para esclarecer el hecho y dar el los prófugos. El sujeto aprehendido es oriundo de Olavarría, posee antecedentes penales, habiendo cumplido condena en unidades carcelarias.

Por otro lado fuentes judiciales señalan que, se investiga el entorno de las victimas, para tratar de identificar posibles entregadores, al haberse concretado una operación inmobiliaria, hecho que habría motivado la concreción del delito.

Al mediodía de este jueves aun no se ha emitido información oficial del hecho, lo que genera fuertes rumores en la ciudad, en otro hecho delictivo que preocupa.