Tasa de alumbrado: tras la demanda de Cerro Negro, el Municipio deberá enviar actuaciones administrativas a la Justicia

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Azul, subrogado por estas horas por el juez Simón Francisco Isacch, ordenó que Municipalidad de Olavarría que remita, en un plazo de 15 días, los expedientes administrativos vinculados con la demanda presentada por Canteras Cerro Negro contra la Tasa Municipal de Alumbrado.

La medida fue dispuesta antes de que el magistrado se expida sobre la admisibilidad de la demanda, en la que la empresa solicita que se declare la inconstitucionalidad del mecanismo de cálculo de la tasa y reclama la devolución de importes que considera cobrados de más.

La resolución establece que, si el Municipio no cumple con el requerimiento, podrá proseguirse con el trámite de la causa sobre la base de la exposición de los hechos contenida en la demanda, conforme al artículo 30, inciso 2, del Código Procesal Contencioso Administrativo bonaerense.

El requerimiento constituye un paso procesal previo al inicio de la demanda propiamente dicha, señalaron las fuentes consultadas por En Línea Noticias.

El reclamo de Cerro Negro

A modo de anticipo, En Línea Noticias informó días atrás que Cerro Negro acudió a la Justicia luego de que el Ejecutivo municipal rechazara su reclamo administrativo contra el sistema de cálculo de la Tasa de Alumbrado Público, modificado por la Ordenanza 5504/2024.

La empresa sostiene que la aplicación del nuevo mecanismo derivó en un incremento de alrededor del 1.700% en los importes facturados entre enero y marzo de 2025. Ese porcentaje forma parte de los argumentos expuestos por la compañía en su presentación judicial.

Entre otros cuestionamientos, la firma discute la relación entre el monto exigido y el servicio de alumbrado prestado por el Municipio, además de objetar determinados criterios utilizados para calcular el tributo.

En su demanda, solicitó que se anule el decreto municipal que rechazó el reclamo, que se declare la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada y que se le restituyan las sumas que considera abonadas en exceso, con los intereses correspondientes.

Con el requerimiento de los expedientes administrativos, la Justicia busca incorporar esas actuaciones al proceso antes de resolver sobre la admisibilidad de la presentación.