Ezequiel Galli: «Milei será recordado como el presidente que liberó a los argentinos”

Ezequiel Galli, exintendente de Olavarría y actual jefe de Gabinete del Ministerio del Interior de la Nación, defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei durante su participación en la primera edición de “Líderes del Fin del Mundo”, realizada este jueves 15 de octubre en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Durante su discurso, Galli sostuvo que la Argentina atraviesa “un cambio profundo” y respaldó las decisiones adoptadas por el Presidente. En ese marco, pronunció una de sus definiciones políticas más contundentes: “El presidente Milei va a ser recordado como el presidente que liberó a los argentinos del caos que heredamos”.

El funcionario señaló que el Gobierno nacional busca potenciar cuatro sectores estratégicos para el desarrollo del país: energía, minería, industria del conocimiento y agroindustria. También cuestionó el desempeño de la economía en materia de generación de empleo privado durante la última década.

“Hace menos de tres años, Argentina era otra. El Estado no ayudaba a producir, el Estado era el obstáculo”, expresó.

Inflación, pobreza y reformas

Otro de los ejes de la intervención fue la evolución de los indicadores económicos y sociales. Galli destacó que la inflación mensual pasó del 25,5% registrado en diciembre de 2023 al 1,9% en septiembre de 2026.

El funcionario también afirmó que la Argentina tiene el nivel de pobreza más bajo desde 2019 y que la pobreza infantil disminuyó más de 20 puntos. Durante su exposición, no precisó los períodos ni las mediciones utilizados para esta última comparación.

En materia de reformas, reivindicó los cambios impulsados por la administración nacional y mencionó las modificaciones en la legislación laboral y la reforma del régimen penal juvenil como parte de un proceso de transformación institucional.

“Orden y un rumbo claro”

Galli reconoció que todavía quedan desafíos por resolver y aludió al esfuerzo que realizan los argentinos frente a las dificultades económicas.

“Todavía queda mucho por hacer. Nadie desconoce las dificultades ni el esfuerzo de los argentinos, pero hoy existe algo que durante demasiado tiempo faltó: orden y un rumbo claro”, sostuvo.

En el tramo final de su discurso, planteó que el objetivo del Gobierno es construir un país que recupere la confianza de los inversores y fortalezca su integración internacional.

“Estamos construyendo un país que vuelva a ser confiable, un país que respeta al que invierte, un país integrado al mundo. Ese es el rumbo que lidera Javier Milei y ese es el rumbo que vamos a sostener”, concluyó.

La jornada se desarrolló en el Hotel Las Hayas de Ushuaia y fue organizada por la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de esa ciudad. También contó con las exposiciones de Jonatan Loidi, CEO de GrupoSet; Damián Di Pace, director de Focus Market; y Claudio Zuchovicki, director de Bolsas y Mercados Argentinos, quien participó de manera virtual. Además, se presentó un informe de coyuntura de Tierra del Fuego con indicadores, tendencias y propuestas para el desarrollo provincial.