León XIV recibió el alta tras la operación de pulmón y regresa al Vaticano

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado desde el 13 de octubre tras una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar. Los médicos consideraron favorable su evolución a partir de los análisis de sangre, una radiografía de tórax y la evaluación de su estado clínico.

La confirmación fue realizada por el doctor Luigi Carbone, director de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que supervisó la recuperación posoperatoria del Pontífice.

León XIV fue sometido a una intervención videoasistida que duró aproximadamente tres horas y en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Tras recibir el alta, el Papa regresará al Vaticano. Para este domingo 18 de octubre está previsto que rece el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

Estudios pendientes para definir el tratamiento

Aunque la evolución posoperatoria permitió su salida del hospital, los especialistas aguardan los resultados de estudios adicionales para determinar las características moleculares y genéticas del tumor, establecer si la enfermedad se extendió más allá del lóbulo extirpado y evaluar la necesidad de un tratamiento complementario.

El adenocarcinoma es una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón. El pronóstico dependerá, entre otros factores, del estadio de la enfermedad y de los resultados de los estudios pendientes.

En suspenso, el viaje a Sudamérica

La recuperación del Pontífice también mantiene la atención sobre su agenda internacional. El viaje a Uruguay, Argentina y Perú, previsto a partir del 6 de noviembre, todavía depende de la evolución de su estado de salud.

En los últimos días, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, señaló que será necesario esperar la evolución clínica para confirmar o postergar la gira sudamericana.