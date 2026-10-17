Un motociclista sufrió heridas tras un choque

Un hombre de 34 años sufrió una fractura en una costilla derecha tras un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido en la intersección de Lavalle y Vélez Sarsfield.

De acuerdo con la información conocida el motociclista debió ser traslaado al hospital municipal.

El siniestro involucró a un Ford Fiesta blanco, conducido por una mujer de 25 años, y una motocicleta Keller de 150 cc, blanca y azul, en la que circulaba el hombre herido.

En el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Ambos vehículos fueron recogidos en el marco de las actuaciones, caratuladas como lesiones culposas, con intervención de la UFI N.º 7, a cargo del fiscal Urlezaga.