De un camino rural a la ciudad: más detalles de la persecución que terminó con el secuestro de armas y municiones

Un hombre y una mujer mayores de edad, junto con un adolescente de 17 años, quedaron involucrados en una causa penal tras una persecución policial que comenzó en el camino rural El Gaucho, continuó por la Ruta Nacional 226 y terminó en el barrio Dorrego.

En el Ford Escort en el que se trasladaban, la Policía secuestró dos carabinas con munición colocada, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, una mira telescópica y 80 municiones.

El vehículo, además, tenía prohibición de circular.

En una primera publicación, En Línea Noticias había informado sobre el operativo y las aprehensiones; ahora se conocieron detalles del procedimiento y de las actuaciones judiciales.

Según el informe del Comando de Prevención Rural de Olavarría, el operativo comenzó durante una recorrida preventiva por el camino rural El Gaucho, en el Cuartel II. Cuando los efectivos intentaron identificar a los ocupantes del automóvil, estos hicieron caso omiso y emprendieron la fuga mediante una maniobra que puso en riesgo la integridad de los uniformados.

La persecución continuó por la Ruta Nacional 226 hasta el ingreso al casco urbano. Ante esa situación, el personal solicitó apoyo radial y finalmente efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y del Comando de Patrullas de Olavarría interceptaron el vehículo en la calle Montesano, en el barrio Coronel Dorrego.

Durante una requisa de urgencia, los uniformados secuestraron dos carabinas con munición colocada en sus cargadores, una de ellas con la numeración suprimida, y una pistola Bersa calibre 9 milímetros con el cargador completo, en condiciones de pronto uso.

También incautaron una mira telescópica, 30 municiones intactas calibre 9 milímetros, otras 50 calibre .22 y dos teléfonos celulares.

Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, se avaló el procedimiento y se dispusieron actuaciones por atentado, desobediencia, infracción al artículo 189 del Código Penal e infracción al artículo 289, inciso 3°, del mismo código. En el caso del adolescente, se ordenó que recuperara la libertad.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17, dirigida por la fiscal Mariela Viceconte.

Por otra parte, al constatarse que el Ford Escort tenía prohibición de circular, se labró una infracción por separado en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, con intervención del Juzgado de Faltas local.