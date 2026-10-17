Tandil: el secretario general de los Municipales habló por primera vez sobre las denuncias por abuso sexual y amenazas

Roberto Martínez Lastra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT), se refirió públicamente este viernes a las denuncias presentadas por dos trabajadoras municipales en su contra, una por presunto abuso sexual y otra por amenazas.

A través de sus redes sociales, agradeció el acompañamiento de un grupo de empleadas del gremio y cuestionó lo que considera una condena social anticipada: “Sé que la sociedad me ha condenado, pero en la Justicia podré ejercer mi derecho a defensa”.

El pronunciamiento personal se conoció después de que ambas denuncias tomaran estado público.

Según publicó el medio tandilense ABCHoy, se trata de la primera vez que el dirigente sindical se expresa a título personal sobre las acusaciones, que dieron lugar a actuaciones judiciales y administrativas.

En su publicación de Facebook, Martínez Lastra hizo referencia al difícil momento que atraviesa y sostuvo que la situación también afecta a su familia y a sus amigos. Además, agradeció el gesto de un grupo de mujeres que trabajan en el sindicato y en la mutual vinculada a la institución, quienes se reunieron y se fotografiaron junto a él para expresarle su respaldo.

El dirigente vinculó ese acompañamiento con algunos de los señalamientos incluidos en la denuncia por amenazas, relacionados con presuntos comportamientos agresivos, insultos y situaciones de violencia hacia trabajadoras. En ese marco, destacó que conoce a algunas de las empleadas desde hace más de veinte años, mientras que con otras mantiene una relación laboral más reciente.

Su postura frente a las acusaciones

En otro tramo del mensaje, Martínez Lastra sostuvo que las actuaciones están en manos de la Justicia y afirmó que se puso a disposición del sumario administrativo iniciado por el Municipio de Tandil.

Al referirse a la repercusión pública del caso, expresó: “Sé que la sociedad me ha condenado, pero en la Justicia podré ejercer mi derecho a defensa”.

El secretario general del STMT no brindó en esa publicación una respuesta detallada sobre los hechos que le atribuyen las denunciantes. Su mensaje estuvo centrado en el acompañamiento recibido y en su posición frente a la exposición pública de las acusaciones.

Dos denuncias y actuaciones en marcha

La primera denuncia fue presentada el 23 de septiembre por una trabajadora municipal que cumplía funciones en dependencias del sindicato. De acuerdo con la información publicada por ABCHoy, la mujer relató presuntos episodios de acoso y abuso sexual que habrían ocurrido en el ámbito laboral.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12, conducida por el fiscal Damián Borean. En el marco de esa causa, el Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de Alberto Moragas, dispuso una prohibición de acercamiento de Martínez Lastra hacia la denunciante por un plazo de 90 días y con un radio de 300 metros.

En paralelo, el Departamento Ejecutivo de Tandil ordenó, mediante el Decreto N.º 3057/2026, la apertura de un sumario administrativo para investigar los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades.

Posteriormente se conoció una segunda denuncia, presentada por otra trabajadora municipal, quien acusó al dirigente de haberla amenazado de muerte en dependencias gremiales. Según lo publicado por ABCHoy, la presentación también incluyó referencias a presuntas situaciones de hostigamiento y represalias laborales.

Antes del pronunciamiento personal del dirigente, la Comisión Directiva del sindicato había difundido un comunicado institucional en el que informó que activó los protocolos correspondientes y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones.

Las dos denuncias continúan bajo investigación. Mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas, Martínez Lastra hizo pública su postura y sostuvo que ejercerá su derecho de defensa ante la Justicia.