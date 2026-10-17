El Festival Cervecero Prost! se realizará el 24 y 25 de octubre

El Festival Cervecero Prost! ya tiene nuevas fechas confirmadas en Olavarría. La propuesta se realizará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre en el parque Helios Eseverri, luego de las suspensiones motivadas por las condiciones climáticas.

La actividad comenzará el sábado a las 16 y se extenderá hasta la una de la madrugada. El domingo, en tanto, abrirá al mediodía y continuará hasta la medianoche.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de cervezas y bebidas artesanales, propuestas gastronómicas, bandas y DJs en vivo, además de presentaciones de danzas típicas alemanas.

El festival cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría y busca reunir a vecinos y visitantes de la región en torno a una propuesta recreativa que también apunta a impulsar la actividad de emprendedores cerveceros y gastronómicos locales.