La Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad cumplió 10 años e inauguró la biblioteca “La Isa”

Creada en los inicios de la administración del exintendente, Ezequiel Galli, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipio de Olavarría celebró su décimo aniversario con una jornada de promoción de derechos e iniciativas vinculadas a la salud mental.

La actividad se realizó este viernes y tuvo como uno de sus momentos centrales la inauguración de la biblioteca “La Isa”, en homenaje a Isaías Betancourt Obando, militante de los derechos humanos y referente de la diversidad en la ciudad.

Bajo el lema “Más Derechos, Más Igualdad”, el encuentro reunió a funcionarios municipales, a la senadora provincial Evelyn Díaz y a familiares y allegados de Betancourt Obando, quienes acompañaron el reconocimiento a su trayectoria y compromiso comunitario.

La directora de Mujeres, Géneros y Diversidad, Florencia Juárez, explicó que la biblioteca lleva el nombre de quien también formó parte del servicio municipal y promovió la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y en el territorio.

Juárez recordó especialmente el trabajo de Betancourt Obando durante la pandemia, cuando creó el libro de cuentos “Tía Cuarentena”, pensado para acompañar a las familias, las niñeces y las adolescencias durante el aislamiento.

Según explicó la funcionaria, aquella publicación fue distribuida entre mujeres y familias acompañadas por la Dirección. La creación de la biblioteca busca dar continuidad a ese trabajo y preservar la memoria de quien contribuyó a la promoción de derechos en Olavarría.

El espacio cuenta actualmente con cerca de 200 ejemplares vinculados con cuestiones de género y derechos humanos, reunidos a partir de donaciones de editoriales y organismos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La propuesta apunta a facilitar el acceso a materiales de lectura, consulta y formación.

La jornada también incluyó actividades de prevención y promoción de la salud mental, además de propuestas recreativas destinadas a fomentar el encuentro, la participación y el bienestar. Las iniciativas forman parte de los festivales que se desarrollan en distintos puntos del partido por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre.

En esta oportunidad, la organización estuvo a cargo de instituciones y servicios municipales que integran la Mesa de Gestión Territorial N.º 2.