Rosaria Sara Bustos viuda de García «Sarita» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 17 de septiembre de 2026 a los 86 años de edad.

Sus hijos: Fernando y Nancy; su hija política Natalia; sus nietos: Diego, Nadia, Sofía, Catalina e Isabella; sus bisnietos: Alexis y Helena; sus hermanos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, departamento «E», este jueves 17 de septiembre de 13:00 a 17:00 horas y el viernes 18 de septiembre de 08:00 a 11:00 horas. Sin responso.

Serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Servicio adherido a Coopelectric.

Nació en Olavarría, vecina del barrio Alberdi, jubilada y pensionada.