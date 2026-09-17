José Jesús El Aschkar (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 16 de septiembre de 2026 a los 84 años de edad. Nacido en Olavarría, era jubilado y vecino del barrio Microcentro.

Su familia, sus seres queridos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «C», a partir de las 6:00 horas. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal este jueves 17 de septiembre a las 9:30 horas.

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