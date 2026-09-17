Galasur: la empresa justificó los despidos por una crisis financiera y el HCD convocó al Ministerio de Trabajo

La Comisión de Trabajo y Empleo del Concejo Deliberante de Olavarría – presidida por el mileista Nicolás Zampini- citó al delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Lucas Miriuka, para el miércoles 23 de septiembre, en el marco del conflicto laboral de Galasur S.A., que dejó 19 trabajadores despedidos.

La convocatoria se resolvió luego de que la empresa comunicara que no podía asistir a una reunión prevista para este miércoles y expusiera ante el cuerpo su situación económica.

En una nota firmada por el abogado Gustavo Higinio Blanco, en representación de la compañía, Galasur explicó que sus responsables y abogados se encuentran abocados a las gestiones vinculadas con la crisis y a la preparación de una nueva audiencia de conciliación obligatoria, fijada para el 18 de septiembre a las 13.

La empresa manifestó que atraviesa una “situación económico-financiera de extrema complejidad” y que concentra sus recursos humanos, comerciales y administrativos en la búsqueda de alternativas para sostener la actividad y revertir el escenario actual.

La retracción de la construcción y la obra pública

En su presentación ante el Concejo, Galasur vinculó la crisis con la caída de la actividad de la construcción y las políticas nacionales en materia de obra pública. “La significativa retracción de dicha actividad y las políticas adoptadas a nivel nacional en materia de obra pública han repercutido de manera particularmente severa sobre el nivel de pedidos, las ventas y el flujo financiero de la compañía”, sostuvo la firma.

En ese contexto, la empresa justificó las decisiones adoptadas en materia de personal por la imposibilidad económica de sostener su estructura laboral.

La compañía también hizo referencia a los 19 despidos y al dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Qué alternativas evalúa la empresa

Galasur señaló que trabaja en la búsqueda y evaluación de “alternativas económicas, financieras y comerciales concretas” para presentar en la instancia de conciliación.

Entre las gestiones mencionadas figuran la búsqueda de nuevas oportunidades de venta, el recupero de créditos adeudados, la generación de recursos financieros y el análisis de opciones para mejorar el nivel de actividad.

Según expresó la compañía, el objetivo es llegar a la audiencia del 18 de septiembre con “posibilidades concretas de formular alguna propuesta o alternativa respecto de los trabajadores involucrados”.

El HCD convocó al delegado regional

Ante la continuidad del conflicto laboral, la Comisión de Trabajo y Empleo resolvió convocar a Lucas Miriuka, delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, para el miércoles 23 de septiembre.

La convocatoria apunta a que los concejales puedan conocer información del organismo que interviene formalmente en el conflicto y los avances registrados tras la audiencia de conciliación prevista para el 18 de septiembre.

De esta manera, el Concejo Deliberante continuará abordando la situación de los trabajadores de Galasur, mientras se aguarda el resultado de las gestiones que la empresa lleva adelante en el marco de la conciliación obligatoria.