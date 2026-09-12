Barrio San Vicente: Investigan un robo millonario y privación ilegal de la libertad

Personal policial y judicial intervienen en la investigación de un grave hecho ocurrido en una vivienda de la calle Pueyrredón al 2600 de la ciudad de Olavarría, en Barrio San Vicente.

El episodio se registró alrededor de la 1 de la mañana de este sábado 12 de septiembre. Los delincuentes ingresaron al domicilio tras romper una puerta balcón ubicada en la parte trasera de la propiedad. Según las actuaciones correspondientes, cuatro personas vestidas totalmente de negro, con los rostros cubiertos y portando armas blancas sorprendieron a los residentes mientras dormían: un hombre de 84 años y su mujer de 80.

Los asaltantes redujeron a la pareja y la ataron a sillas utilizando bufandas. Durante la permanencia en el lugar, que se prolongó hasta cerca de las 3 de la mañana, los delincuentes provocaron destrozos y desordenaron exhaustivamente los ambientes en busca de dinero.

Finalmente se apoderaron de una suma millonaria en efectivo correspondiente a ahorros. Por la modalidad del hecho y el accionar dentro de la finca, los investigadores presumen que los autores contaban con conocimiento previo sobre el lugar.

Tras la huida de los agresores, las víctimas lograron liberarse para dar aviso a a la policía. Al lugar arribó personal médico del Hospital Municipal para asistir a los adultos mayores, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones físicas pero presentaban un cuadro de nerviosismo producto de la situación vivida.

En el domicilio trabajaron efectivos del Comando de Patrullas, la Comisaría Primera, la SubDDI Olavarría y peritos de la Policía Científica. La causa fue caratulada como «Privación ilegal de la libertad seguida de robo» y tramita en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 07 del Departamento Judicial de Azul con sede en Olavarría, a cargo del fiscal Christian Urlezaga .