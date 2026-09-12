Un motociclista fue trasladado al hospital tras un fuerte choque en la avenida Urquiza

Un motociclista sufrió heridas de consideración este viernes por la noche tras protagonizar un hecho de tránsito en la intersección de la avenida Urquiza y Rufino Fal.

El incidente se produjo cuando un automóvil Citroën que circulaba por la calle Rufino Fal intentó cruzar la avenida Urquiza. En ese momento, por causas que se tratan de establecer, el conductor del auto no advirtió la presencia de una motocicleta Yamaha de 125 cc que transitaba por la avenida.

Como consecuencia de la maniobra, la moto impactó contra el lateral derecho del automóvil y quedó incrustada debajo del vehículo.

Al lugar asistió la Unidad 17 del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, una ambulancia del Sistema de Salud Pública y personal policial del Comando de Patrullas. El conductor del rodado menor recibió atención médica inmediata y fue trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» debido a la gravedad de las lesiones sufridas.