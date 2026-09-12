Durante décadas, René Huallpa no se limitó a vender diarios. Con el paso del tiempo construyó una manera muy particular de relacionarse con sus clientes, basada en el trato personal, la confianza y la búsqueda de soluciones para cada persona.

En la entrevista con CoNverSo, René explicó que su trabajo cambió mucho con el paso de los años y también con la transformación de los hábitos de consumo. La desaparición del diario Popular, que durante décadas formó parte de su recorrido cotidiano, obligó a muchos vendedores a reinventarse. En su caso, esa adaptación ya era parte de su forma de trabajar.

“Tenés que tener paciencia con la persona”, resumió al hablar de la relación con sus clientes. Y esa paciencia aparece en situaciones muy concretas: escuchar qué necesita cada uno, avisarle cuando llega algo que estaba buscando o tratar de conseguir una alternativa cuando no tiene determinado producto.

“Cuando el cliente me pida yo voy”, contó René al explicar una de las particularidades de su actividad actual. Recorre Olavarría en su moto y llega hasta las casas de quienes lo conocen y lo siguen eligiendo. No se trata solamente de llevar un producto: muchas veces el vínculo construido durante años hace que los clientes recurran a él para resolver distintas necesidades.

Por eso también rechazó varias veces la posibilidad de instalar un kiosco o un local. Según explicó, sus propios clientes le plantearon esa posibilidad, pero entiende que perdería parte de la esencia de su trabajo: la gente quiere que él vaya hasta sus casas.

“Trato de ser amable como son conmigo”, explicó René. Esa relación se fue construyendo durante años y atravesó generaciones de olavarrienses. El contacto cotidiano, las conversaciones y la confianza terminaron convirtiendo una actividad comercial en un vínculo mucho más personal.

René también contó que cuando no tiene algo que le piden, intenta buscar otra opción. “Si no tengo, trato de buscarte otra cosa, de solucionarte”, explicó. Esa lógica, más cercana al servicio personalizado que a una venta tradicional, es la que le permitió continuar trabajando incluso cuando el negocio de los diarios cambió por completo.

Después de tantos años en la calle, René no parece pensar su actividad solamente como una forma de ganarse la vida. Para él, buena parte de su trabajo está en el vínculo que construyó con las personas. Y allí está, quizás, una de las claves que explican por qué todavía hoy muchos olavarrienses siguen esperando que sea él quien llegue hasta su puerta.