“Quienes estamos en política no descartamos nunca nada”: Endere y la posibilidad de ser candidato a Intendente

El diputado provincial del PRO Martín Endere habló sobre la reforma electoral bonaerense, las próximas elecciones y la posibilidad de competir por la Intendencia de Olavarría en 2027. Aunque evitó confirmar una candidatura, planteó que trabaja en la construcción de un espacio que pueda ofrecer una alternativa al gobierno local.

En declaraciones al streaming Uno Tres Cinco, Endere se refirió al debate por la reforma electoral bonaerense y manifestó su respaldo a la modificación del sistema de votación. “La reforma electoral nos conviene a todos los ciudadanos. Quedó demostrado con la Boleta Única”, sostuvo.

Sin embargo, puso en duda que la reforma pueda avanzar en la provincia de Buenos Aires. “No creo que salga en la Provincia. Hay que discutir un montón de cuestiones”, afirmó.

En ese sentido, también advirtió sobre la posibilidad de que las elecciones nacionales y bonaerenses se realicen de manera concurrente, con sistemas de votación diferentes el mismo día. “Todo pareciera que va en camino a una elección concurrente y va a ser una elección muy compleja porque se va a votar con dos sistemas distintos el mismo día”, señaló.

Sobre las PASO, Endere consideró que continuarán vigentes en territorio bonaerense: “Creo que las PASO sucederán en la provincia de Buenos Aires”.

La conversación también tuvo un capítulo estrictamente local. Consultado sobre una eventual candidatura a intendente de Olavarría en 2027, el diputado provincial evitó descartar esa posibilidad, aunque puso el foco en una construcción colectiva.

“Quienes estamos en política no descartamos nunca nada”, sostuvo Endere.

El dirigente planteó que su prioridad es formar parte de un equipo capaz de construir una alternativa para la ciudad y cuestionó la situación actual de Olavarría. En ese marco, afirmó que buscarán ofrecer “una alternativa al gobierno local”, al que definió como un gobierno que ve “mal”.

Endere también remarcó que no cree en los personalismos y que el desafío pasa por la conformación de equipos. De esta manera, dejó abierta la discusión sobre quién podría encabezar una eventual propuesta electoral de cara a 2027.

Por otra parte, el diputado provincial confirmó su respaldo a Diego Santilli ante una eventual candidatura a gobernador bonaerense y señaló que ese armado político constituye uno de los elementos que lo motiva a continuar desarrollando su carrera política.