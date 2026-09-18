Violencia de género: Confirman la prisión preventiva de un olavarriense acusado de agredir a su pareja con un arma blanca

Un olavarriense continuará en prisión preventiva luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul rechazara el recurso presentado por su defensa y confirmara la medida dictada por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Olavarría.

El hombre está imputado por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género, agresión con arma impropia agravada y amenazas agravadas por el uso de un arma impropia.

Los hechos se encuadran en un contexto de violencia familiar y de género.

Según surge del fallo, se le atribuyen agresiones físicas reiteradas y violencia verbal contra su pareja. La resolución menciona la utilización de un arma blanca y señala que el comportamiento violento se habría desplegado tanto en un lugar público como en el interior de una vivienda.

Uno de los aspectos considerados por la Cámara fue que el imputado habría agredido físicamente a una persona que acudió en auxilio de la víctima. El fallo también destaca que la conducta habría continuado en presencia de funcionarios policiales.

Los fundamentos para mantener la prisión preventiva

La defensa había apelado la resolución que convirtió la detención en prisión preventiva, al sostener que no existían peligros procesales concretos que justificaran mantener al imputado privado de su libertad.

Entre otros argumentos, señaló que el hombre carecía de antecedentes penales, que tenía arraigo familiar y que podían establecerse medidas alternativas, como la prohibición de acercamiento y contacto, presentaciones periódicas, fijación de domicilio y monitoreo electrónico.

Sin embargo, los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Carlos Paulino Pagliere y Damián Pedro Cini coincidieron en rechazar el planteo y confirmar la medida.

En su voto, Echevarría sostuvo que la modalidad de los hechos y el uso de un arma blanca permitían considerar la existencia de riesgos procesales, tanto por la posibilidad de que el imputado intentara eludir la acción de la Justicia como por el riesgo de que pudiera influir sobre futuros testimonios.

El magistrado también ponderó la situación de vulnerabilidad de la víctima y consideró que la libertad del imputado podía obstaculizar la investigación.

La Cámara concluyó que, por el momento, la prisión preventiva resulta necesaria y proporcional para neutralizar esos riesgos.

El hombre había sido detenido el 8 de agosto de 2026. La prisión preventiva fue dictada el 26 de agosto por el Juzgado de Garantías N.º 1 de Olavarría y ahora quedó confirmada por la Cámara de Azul.

Así el imputado continúa sometido a proceso y se mantiene vigente la presunción de inocencia.