Finalizaron las obras de infraestructura en el Instituto Helen Keller

El Instituto de Educación Especial “Helen Keller” cuenta desde ahora con espacios renovados luego de la culminación de una serie de obras de infraestructura que alcanzaron distintos sectores del establecimiento.

Los trabajos comprendieron la impermeabilización del techo del Salón de Usos Múltiples (SUM), el recambio de placas, la instalación de nuevas luminarias y la pintura completa de los muros interiores y exteriores.

La finalización de la obra fue recorrida este jueves por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña; la jefa Regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini; y representantes del equipo de gobierno. La comitiva fue recibida por la directora de la institución, Liliana Leguizamón, y la secretaria Eugenia Dolon.

“Hoy gracias a esta obra contamos con un espacio renovado que los estudiantes van a poder usar para sus actividades diarias”, señaló Leguizamón.

Dolon, en tanto, destacó la concreción de los trabajos y señaló: “Estamos realmente felices por ver esta obra que se llegó a concretar finalmente después de un trabajo muy comprometido y muy responsable, y por supuesto con la mirada puesta como decimos siempre en la educación especial”.

Según se informó, se trata de la primera vez que el Municipio implementa un plan de estas características destinado específicamente a instituciones de educación especial de gestión privada del Partido de Olavarría.

La iniciativa surgió a partir de un relevamiento realizado por la Jefatura de Educación de Gestión Privada de la Región 25, que luego fue presentado ante una mesa de trabajo integrada por referentes institucionales y educativos. A partir de ese diagnóstico, la Secretaría de Obras Públicas municipal realizó un abordaje técnico para determinar las principales necesidades edilicias.

El Instituto Helen Keller tiene actualmente 36 estudiantes en su sede y otros 64 que participan de propuestas de inclusión en distintas escuelas. La institución ofrece, además de la formación pedagógica adaptada, propuestas complementarias vinculadas con las artes, los escenarios lúdicos, las narrativas, la ciencia y tecnología, la comunidad y ciudadanía y la vida saludable.