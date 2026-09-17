Se realizó el Cuarto Congreso Pedagógico en el Polo Educativo La Máxima

Imágenes Mauricio Latorre

En el Polo Educativo La Máxima se llevó a cabo este jueves el Cuarto Congreso Pedagógico bajo el lema «Memoria que nos une, identidad que nos define y educación que nos transforma».

Durante la jornada se presentó una muestra de los proyectos y trabajos desarrollados por los jardines de infantes que integran la mesa distrital de Ambiente Integral.

El encuentro contó con la presencia del asesor del nivel Pablo Cejas y la asesora María Inés Laregneta, quienes compartieron orientaciones con las comunidades educativas presentes tras la conferencia principal.

Asimismo, formaron parte de la actividad inspectoras del nivel inicial de los distintos distritos que integran la Región 25 y componen la mesa regional.