Personas privadas de la libertad restauraron mobiliario para una escuela y elaboraron una casita para un jardín de infantes

Desde los talleres de la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica, personas privadas de la libertad restauraron mobiliario escolar destinado a la Municipalidad de Olavarría y confeccionaron una casita de madera para el Jardín de Infantes N° 927.

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Municipio. Las tareas se desarrollaron a través del Polo Productivo Sierra Chica, con base en la Unidad 2, mediante órdenes de trabajo avaladas por la Subdirección General de Trabajo Penitenciario.

A partir del requerimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo municipal, se restauraron 24 sillas escolares en las secciones de Herrería, Pintura y Carpintería. Además, en la sección de Carpintería se confeccionaron 15 estantes para computadoras con maderas recuperadas aportadas por la firma PCR-Energy.

Por otra parte, en el taller de Carpintería del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos (PIATJA), ocho internos construyeron una casita de madera para el exterior del Jardín de Infantes N° 927, en el marco del proyecto institucional “Embellecer el patio del jardín”.

La estructura mide 1,70 metros de altura, cuenta con un diseño desmontable para facilitar su traslado e incluye en su interior un juego de mesa con dos sillas. La confección se realizó en el Salón de Usos Múltiples del PIATJA a cargo de un capacitador privado de la libertad y bajo la supervisión del equipo técnico del programa. La entrega formal estuvo coordinada por el psicopedagogo Gastón Tolosa, la psicóloga Julieta Videla y la coordinadora de seguridad Rocío Defeo.