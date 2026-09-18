Loma Negra: Finalizaron 18 cuadras de pavimento articulado

Finalizó la obra de pavimento intertrabado en la localidad de Loma Negra, una intervención que abarcó la pavimentación de 18 cuadras y la construcción de 800 metros de cordón cuneta en los barrios 21 Viviendas y Autoconstrucción.

El intendente Maximiliano Wesner recorrió el sector junto a la jefa de Gabinete, Mercedes Landivar, el secretario de Obras Públicas, Orfel Fariña, y el delegado municipal Gabriel Suburu. Durante el recorrido, los funcionarios conversaron con vecinos de la zona sobre las mejoras en la transitabilidad y la escorrentía hidráulica del sector.

Esta tecnología de pavimentación en zonas residenciales se replicará en otros puntos del partido. Actualmente se iniciaron trabajos de características similares en el barrio Trabajadores, los cuales se suman a las tareas de hormigonado concluidas en la avenida La Rioja y en el barrio Pickelado.