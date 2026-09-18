Juana Len viuda de Quinteros (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 18 de septiembre de 2026 a los 93 años de edad. Nacida en Tapalqué, se encontraba jubilada y pensionada, y residía en la localidad de Sierras Bayas.

Sus hijos Marcelo y Monica Quinteros, su hija política Sandra Maibach, sus nietos, sus nietos políticos, sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala velatoria de Sierras Bayas, donde se realizará el responso en capilla ardiente, y serán inhumados en el Cementerio de Sierras Bayas este viernes 18 de septiembre a las 16:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.