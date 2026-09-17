Ángel Horacio Roccasalva “Roca” (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 17 de septiembre de 2026 a los 74 años de edad. Sus hermanos María Luisa y Luis Danilo; su hermana política Graciela; sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Vecino de Colonia San Miguel, nacido en Colonia San Miguel y jubilado. Sin velatorio. Sin responso. Inhumación: Cementerio Municipal de Colonia San Miguel. Día y hora: viernes 18 de septiembre de 2026, a las 9:30 hs. Servicio adherido a Coopelectric.