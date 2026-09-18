Zenobia Carmen Coca de Armata (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 18 de Septiembre de 2026 a los 71 años de edad.

Su esposo Damian Armata Villca; sus hijos Martha, Elsa, Alicia Moises, Debora, Josué, Raquel y Ester Armata, y Sara Coca; sus hijos políticos Fernando Gallardo, Cesar Barreca y Viviana Maneiro; sus nietos Jose Luis Guarachi, Abigail Armata, Maira Lopez, Sheila Lopez, Joel Barreca, Natanael Gallardo, Eliseo Gallardo, Noa Lopez, Santiago Barreca y Valentina Armata; sus hermanos Mario Coca, Celia Coca, Jose Coca, Daniel Coca y Matilde Coca; sus hermanos políticos, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento «D». Responso: Capilla Ardiente. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este sábado 19 de septiembre a las 9:30 horas. Vecina del barrio Villa Mailin. Nacida en Salta. Jubilada. Servicio adherido a Coopelectric.