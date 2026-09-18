Cintia Jael Álvarez «Cin» (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 17 de Septiembre de 2026 a los 41 años de edad. Sus hijos Cindy Aguirre, Benjamin Sebasitano y Marco Acosta; sus padres Carlos Alvarez y Graciela Rojas; sus hermanos Vanina, Cristian y Martin; demás familiares y amigos participan su fallecimiento.

Nació en Olavarría, se desempeñaba como Policía y vivía en el barrio Mariano Moreno.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «C», este viernes 18 de Septiembre a partir de las 12:00 horas. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este viernes a las 12:30 horas, previo responso. Vecina de barrio Mariano Moreno. Servicio adherido a Coopelectric.