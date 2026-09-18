Avanza en Diputados un proyecto de Martín Endere sobre agrupamientos industriales

La comisión de Industria y Minería de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley presentado por el legislador olavarriense Martín Endere, el cual propone la creación del Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales (SUDAI).

La iniciativa busca incorporar este sistema a la Ley N° 13.744 con el objetivo de simplificar y modernizar los trámites administrativos vinculados al desarrollo industrial bonaerense. A partir de esta norma, las gestiones de aprobación, modificación y ampliación de agrupamientos industriales se realizarán de manera íntegramente digital, articulando la intervención de las distintas áreas de la Administración provincial.

Entre los puntos centrales del proyecto se destaca la interoperabilidad con los municipios donde se emplace cada agrupamiento, con el fin de evitar la duplicación de trámites. Asimismo, se dispone que no se podrá exigir a los interesados la presentación de documentación que ya conste en el sistema.

El SUDAI incluirá también un esquema de rastreo y trazabilidad que permitirá a las personas con interés legítimo consultar el estado de sus expedientes a través de una página web o aplicación oficial.

Sobre la propuesta, Endere señaló la necesidad de contar con un Estado que acompañe a la producción y facilite los procesos sin sumar burocracia, remarcando que la digitalización y la trazabilidad de los trámites aportan agilidad, transparencia y previsibilidad a quienes proyectan inversiones industriales en el territorio provincial.