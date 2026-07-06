Cuatro hombres fueron infraccionados por caza ilegal en Loma Negra

Personal de la Subcomisaría de Loma Negra interceptó a cuatro hombres que se encontraban cazando de manera ilegal en la zona rural. El hecho ocurrió el pasado sábado 4 de julio en la Bajada de Rigada, en el marco de un operativo denominado «Temporada de caza, prevención de delitos zonas rurales».

En el lugar, los efectivos constataron la presencia de los cuatro involucrados, de 28, 23 y dos de ellos de 28 años, quienes realizaban la actividad con nueve perros galgos dentro de un predio privado.

Durante el procedimiento se secuestraron cinco liebres que los hombres tenían en su poder y se labraron actas por infracción al Código Rural (artículo 273, incisos A y K de la Ley 10.081/83). Los infractores fueron notificados de la formación de la causa, en la cual interviene el Ministerio de Desarrollo Agrario de La Plata.